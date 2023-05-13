كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. موعد المباراة الرابعة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة

السبت، 13 مايو 2023 - 20:49

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري × الأهلي - كرة سلة

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري في المباراة الثالثة لنهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.

فيما فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 80-62 في المباراة الثانية.

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وعاد الأهلي ليفوز في الثالثة بنتيجة 67-58.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

وتُلعب جميع المباريات على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة الرابعة لحسم لقب دوري السوبر.

بينما يحتاج الاتحاد السكندري للفوز كي يصل إلى المباراة الخامسة الفاصلة.

موعد المباراة الرابعة بين الأهلي والاتحاد السكندري:

تقام المباراة يوم الإثنين 15 مايو 2023.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتُلعب جميع مباريات سلسلة نهائي الدوري على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.

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