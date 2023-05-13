كرة سلة - الحسم أو الفاصلة.. الأهلي يهزم الاتحاد في ثالث مباريات نهائي دوري السوبر

فاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 67-58 في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

انتهى الربع الأول لصالح الأهلي بنتيجة 22-14.

وعمق الأحمر تقدمه في الربع الثاني بنتيجة 39-27.

واستمر تفوق الأهلي في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 54-40.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.

فيما فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 80-62 في المباراة الثانية.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

وتقام جميع المباريات على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة الرابعة لحسم لقب دوري السوبر.

بينما يحتاج الاتحاد السكندري للفوز كي يصل إلى المباراة الخامسة الفاصلة.

وتنطلق المباراة الرابعة فستلعب يوم الإثنين 15 مايو في السابعة مساء أيضا.

وفي حال الحاجة لمباراة خامسة، ستقام يوم الأربعاء 17 مايو في السابعة مساء.

ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.