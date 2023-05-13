كرة يد - الزمالك يضمن صدارة مجموعته بكأس الكؤوس بالفوز على جي إس كي

عزز الزمالك صدارته لترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 52-29.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك 26-15 لصالح الزمالك.

وحقق الزمالك فوزه الثالث في البطولة بعدما فاز على فانز الكاميروني بفارق 21 هدفا، إذا انتهت المباراة بنتيجة 41-20 قبل أن يفوز على ريد ستار الإيفواري 24-22.

وضمن الزمالك التأهل من إلى الدور الثاني كمتصدر للمجموعة.

وتصدر الزمالك الترتيب برصيد 9 نقاط من مباراتين متفوقا على ريد ستار الذي يمتلك 6 نقاط من 3 مباريات.

وقاد الزمالك المدرب أحمد رمضان الذي تولى المهمة بشكل موقت حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب الإسباني ماتيا جارالدا.

وسيلتقي الزمالك يوم السبت المقبل في السابعة مساءً مع جي إس كي الكونغولي، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء وداد سمارة الجزائري يوم 14 مايو.

وكان الزمالك خسر ألقاب الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس السوبر الفريقي مؤخرا أمام الأهلي.