تشكيل ريال مدريد - عودة ميندي وهازارد أساسي للمرة الثانية في مواجهة خيتافي

السبت، 13 مايو 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد خيتافي.

ويلعب ريال مدريد مع خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة فيرلان ميندي بعد غياب بسبب الإصابة، ويبدأ إدين هازارد بشكل أساسي للمرة الثانية في الدوري والأولى منذ الجولة الخامسة ضد ريال مايوركا.

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وقرر أنشيلوتي إراحة معظم اللاعبين الأساسيين في تشكيل ريال مدريد وعلى رأسهم ثلاثي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور ورودريجو، بالإضافة إلى لوكا مودريتش وتوني كروس وداني كارفاخال قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو فيرنانديز – إدير ميليتاو – فيرلاند ميندي.

الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس.

الهجوم: فيدي فالفيردي – إدين هازارد – ماركو أسينسيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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