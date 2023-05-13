بمشاركته.. فولفسبورج يهزم هوفنهايم ويصعب المهمة الأوروبية على فريق مرموش المنتظر

السبت، 13 مايو 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

تغلب فولفسبورج على ضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الألماني.

شهدت المباراة تواجد الجناح المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج حتى شارك في الدقيقة 61 على حساب يوناس فيند.

مرموش وصل والنتيجة 1-0 لصالح فولفسبورج بهدف ياكوب كامينسكي في الدقيقة 15.

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وفي الدقيقة 75 أضاف جيان لوكا فالدشميدت الهدف الثاني، بينما قلص هوفنهايم الفارق في الدقيقة 93 بهدف عكسي من جوشوا جيلافوجي.

النتيجة رفعت رصيد فولفسبورج إلى 49 نقطة في المركز السادس مؤقتا، وهو المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

استمرار فولفسبورج في هذا المركز يتوقف على نتيجة مباراة باير ليفركوزن (48 نقطة) أمام شتوتجارت غدا الأحد.

على الجانب الآخر فاز أينتراخت فرانكفورت على ماينتس 3-0 في مباراة أخرى حاسمة في الصراع الأوروبي.

ومن المفترض أن ينتقل مرموش إلى فرانكفورت في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

سجل ثلاثية فرانكفورت دايشي كامادا من ركلة جزاء في الدقيقة 18، وبوتا في الدقيقة 40، وراندال كولو مواني في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 46 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة عن ماينتس التاسع الذي تلقى ضربة موجعة في السباق.

فريق مرموش الحالي وفريقه التالي المنتظر يواصلان القتال لأجل المركز السادس في آخر جولتين من عمر الموسم.

المباريات المتبقية:

فولفسبورج × فرايبورج (خارج) وهرتا برلين (داخل).

فرانكفورت × شالكه (خارج) وفرايبورج (داخل)، قبل نهائي كأس ألمانيا ضد لايبزج.

عمر مرموش فولفسبورج إينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني
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