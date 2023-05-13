أمن الصدارة لجولة جديدة.. بايرن يسحق شالكه بسداسية

حقق بايرن ميونيخ فوزا كبيرا على شالكه بستة أهداف دون مقبل في مباراة أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني.

وسجل خماسية بايرن في المباراة كل من توماس مولر وجوشوا كيميتش وماتياس تيل ونصير مزراوي بالإضافة إلى سيرجي جنابري الذي سجل هدفين.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 68 في المركز الأول وبفارق 4 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني والذي سيلعب بعد قليل ضد بوروسيا مونشنجلادباخ ليؤمن بايرن الصدارة لموسم إضافي.

وتوقف رصيد شالكه عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 16 المؤدي لملحق تجنب الهبوط.

تقدم مولر بالهدف الأول لبايرن بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 21.

وفي الدقيقة الـ 29 أضاف كيميتش الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني استمر بايرن في الضغط وسجل جنابري الهدف الثالث بعد 5 دقائق من انطلاق الشوط بعد عمل رائع من كانسيلو الذي مر من المدافع بشكل رائع ليمرر لجنابري الذي سجل في الشباك.

وعاد جنابري لتسجيل الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ 56.

وسجل البديل ماتياس تيل الهدف الخامس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى نصير مزراوي سداسية بايرن في الدقيقة الـ 92 بعدما انفرد بالمرمى بتمريرة من ساديو ماني.

وسيلعب بايرن مباراته المقبلة ضد لايبزج على ملعب أليانز يوم 20 مايو المقبل.

وفي مباراة أخرة بنفس التوقيت فاز يونيون برلين على فرايبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الأول للنقطة الـ 59 في المركز الثالث ويتوقف رصيد فرايبورج عند النقطة الـ 56 في المركز الخامس.

وفاز بوخوم على أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأول.

وارتفع رصيد بوخوم للنقطة الـ 31 في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد أوجسبورج عند النقطة الـ 34 في المركز الـ 13.