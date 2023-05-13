انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (1) الزمالك.. فوز غائب منذ 5 سنوات

السبت، 13 مايو 2023 - 18:35

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

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فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 79: مشاركة كريم الديب بدلا من ياو أنور

ق 67: تغييران للزمالك.. مشاركة سيف جعفر بدلا من سامسون، وسيد عبد الله بدلا من الونش بسبب الإصابة

ق 58: جووول عكسي..عرضية تصل إلى فراس شواط وحاول روقا تشتيتها لكن بالخطأ في مرماه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+5: بطاقة صفراء لحاتم سكر بعد تدخل قوي على مدبولي

ق 40: خروج محمد فوزي حارس الإسماعيلي ومشاركة أحمد عادل عبد المنعم

ق 38: جووول التعادل.. مصطفى شلبي يمرر لسامسون داخل منطقة الجزاء ثم مرر الأخير لنداي الذي سدد كرة قوية أرضية على يسار الحارس.

ق 28: العارضة تتصدى لتسديدة مدبولي عوضا عن صبحي

ق 21: تقنية الفيديو تؤكد صحة الهدف والنتيجة 1-0.

ق 19: جووول أووول في اللقاء.. مدبولي يتوغل من الجهة اليسرى ويسدد كرة يتصدى لها صبحي ويتابعها ياو أنور في الشباك.

ق 9: تسديدة من سيرج أكا لكن دون خطورة على مرمى الزمالك

بداية المباراة

الزمالك الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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