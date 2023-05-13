تشكيل الإسماعيلي - ياو أنور يعوض غياب عبد الرحمن مجدي ضد الزمالك

السبت، 13 مايو 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

ياو أنور - الإسماعيلي

يقود التونسي فراس شواط هجوم الإسماعيلي أمام الزمالك، ويغيب عبد الرحمن مجدي عن الدارويش.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويعوض الغاني ياو أنور غياب عبد الرحمن مجدي، ويبدأ محمد فوزي في حراسة المرمى لتعويض غياب محمد كوكو المصاب.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: محمد دسوقي – محمد هاشم – باهر المحمدي – عصام صبحي

الوسط: عماد حمدي – سيرجي أكا – أحمد مدبولي

الهجوم: محمد الشامي – فراس شواط – ياو أنور

وعلى دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد نصر – كريم عرفات – محمد عبد السميع – محمد مخلوف – محمد بيومي – كريم الديب – عمر الساعي – محمود الشبراوي

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

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