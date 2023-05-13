تشكيل الزمالك - عودة زيزو وشيكابالا في خط الوسط مجددا أمام الإسماعيلي

السبت، 13 مايو 2023 - 18:00

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

عاد أحمد سيد "زيزو" إلى هجوم الزمالك بعد حصوله على راحة في مواجهة الإسماعيلي خلال لقاء الفريقين في الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم باستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

ويتواجد محمود عبد الرازق "شيكابالا" في خط الوسط تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو، بعدما شارك ضد المقاولون العرب في هذا المركز.

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وسيرتدي الزمالك الطاقم الأخضر البديل.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي "الونش" – محمود شبانة – حسام عبد المجيد

الوسط: حاتم محمد "سكر"- محمد أشرف "روقا" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – سيف الدين الجزيري – مصطفى شلبي

وعلى مقاعد البدلاء: محمد نديم – مصطفى الزناري – محمد طارق – محمد بيسو – يوسف أسامة – سيف جعفر – سيد عبد الله – أحمد بلحاج – سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

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