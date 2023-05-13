كرة سلة - هومنتمون اللبناني يتعاقد مع والتر هودج

أتم فريق هومنتمون اللبناني لكرة السلة اتفاقه مع والتر هودج لاعب الأهلي والزمالك السابق بداية من الموسم المقبل.

والتر هودج رحل عن الأهلي في شهر مارس الماضي وانضم إلى كابيتانيس دي أريسيبو البورتوريكي بشكلٍ مفاجئ.

وأعلن هومنتمون اللبناني تعاقده مع هودج لقيادة فريق كرة السلة بالنادي في موسم 2023-2024.

وكشف مصدر من النادي الأهلي في وقت سابق عن تفاصيل فسخ والتر هودج لاعب كرة السلة لتعاقده مع النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "فوجئنا بفسخ والتر هودج لتعاقده معنا رغم التزامنا معه بكل بنود العقد ونصوصه".

وأضاف "جميع مستحقات هودج تم سدادها بالفعل، بجانب أنه يتلقى معاملة مميزة بما يتوافق مع المعروف عن النادي الأهلي".

وأوضح المصدر "هودج تحجج بظروف عائلية تمنعه من الاستمرار في مصر وتجبره على المغادرة في أسرع وقت ممكن، وهي حاجة أبنائه إليه في بورتوريكو".

وتابع "النادي يراجع الإجراءات التي تم من خلالها فسخ التعاقد. قواعد الاتحاد الدولي لكرة السلة تمنح للاعب حق فسخ التعاقد بمبررات معينة خصوصا حين يكون أجنبيا خارج بلده".

وواصل "ومع ذلك سيرى الأهلي الإجراءات الممكنة إن ثبت وجود أي تلاعب من جانب اللاعب".

رد اللاعب

والتر هودج كشف أسباب رحيله عن الأهلي وانضمامه إلى كابيتانيس دي أريسيبو البورتوريكي بشكلٍ مفاجئ.

وقال هودج في تصريحات لصحيفة "الفوسيرو" في بلاده: "هناك عوامل عديدة ساهمت في رحيلي (عن الأهلي)، كان هناك مشاكل في الراتب وقد سنحت لي فرصة الرحيل بعد تأخر الراتب لعدة أيام".

وشدد هودج: "اتخذت قرار الرحيل وجئت هنا".

وتابع: "الرحيل كان قراري، قضيت 6 أشهر في الخارج وحانت لحظة العودة، أردت رؤية أطفالي وحضور أعياد ميلادهم والاستمتاع بهذه المرحلة".

هودج يلعب في الوقت الحالي لنادي كابيتانيس دي أرسيبيو الذي بدأ فيه مسيرته عام 2009.

هودج (36 عامًا) سبق له أيضًا اللعب في الزمالك موسم 2021\2022، وقاده للتتويج ببطولة إفريقيا والدوري المصري.