مؤتمر تشافي: بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا.. ولا أهتم بالفوز بالدوري في الدربي

السبت، 13 مايو 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بقرار سيرجيو بوسكيتس لاعب الفريق بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وتحدث تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "أعتقد أن بوسكيتس اتخذ قرارا جيدا، رحيله يؤلمنا لكنه يغادر في وقت رائع".

وواصل "بوسكيتس أذكى لاعب لعبت معه على الإطلاق، لقد كان 10 على 10 في كل شيء في السلوك وفي كرة القدم، هو أفضل لاعب محور في تاريخ برشلونة".

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وعن مواجهة إسبانيول غدا الأحد قال: "نريد الفوز للتتويج بالدوري".

وواصل "جاهزون بنسبة 200% وسعدا جدا وسيكون موسم رائع لنا لو فزنا بالدوري وغدا ستتاح لنا تلك الفرصة".

وعن هل يشعر بحافز إضافي لفكرة الفوز بالدوري في الدربي الكتالوني قال: "أنا متحمس للفوز بالدوري ولا أهتم إن كان في الدربي أم لا".

واستدرك "لا يهمني في أي ملعب نفوز بالدوري فنحن نقدر العمل العام لكن الفوز بالدوري في ملعب إسبانيول سيكون شيء إضافي جميل بالنسبة للكتالان".

ويحل برشلونة ضيفا على إسبانيول لملاقاته في الجولة 34 من الدوري الإسباني على ملعب كورنيلا ألبرات.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 82 نقطة فيما يأتي إسبانيول في المركز الـ19 وقبل الأخير بـ31 نقطة.

برشلونة تشافي إسبانيول الدوري الإسباني
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