مدير منتخب مصر يكشف تفاصيل أزمة موعد مباراة غينيا.. وخطوة جديدة

السبت، 13 مايو 2023 - 14:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر تفاصيل أزمة موعد مباراة الفراعنة أمام غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وقال غرابة عبر أون تايم سبورتس: "خاطبنا كاف مرتين بعد معسكر شهر مارس بشأن موعد مباراة غينيا ولم نحصل على رد. غينيا أبلغتنا بلعب المباراة يوم 14 يونيو وأن لديها مباراة ودية أمام البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته".

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وأضاف "سنرسل احتجاج جديد خاصة أن الأهلي لو لعب نهائي البطولة في جنوب إفريقيا يوم 11 أو 12 يونيو حال مواجهة صن داونز ستكون رحلة مرهقة للغاية لخوض مباراة جديدة يوم 14".

وأكمل "هذا الأمر عطلنا في الاتفاق على خوض ودية جديدة رغم تلقينا العديد من العروض. سننتظر الرد على الاحتجاج من كاف وسنخوض مباراة ودية في الغالب عقب الاستقرار على الموعد النهائي لمباراة غينيا".

ماذا حدث؟

علم FilGoal.com أن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على حساب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويتبقى لمنتخب مصر مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.

مصر غينيا تصفيات كأس إفريقيا
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