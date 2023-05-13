متحدث ريال مدريد لـ في الجول: هذا سبب غياب بنزيمة عن لقاء خيتافي.. وموقف الرباعي من لقاء سيتي

السبت، 13 مايو 2023 - 14:33

كتب : حسام أحمد

ريال مدريد ضد أوساسونا

كشف خوان كاميلو المتحدث الرسمي لريال مدريد سبب غياب رباعي الفريق عن مواجهة خيتافي مساء اليوم السبت.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وأعلن ريال مدريد قائمته التي شهدت غياب كل من كريم بنزيمة ورودريجو وداني كارفاخال وديفيد ألابا.

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وكشف المتحدث الرسمي لريال مدريد لـFilGoal.com قائلا: "بنزيمة ورودريجو وكارباخال وألابا شعروا بانزعاجات عضلية، لذلك تم استبعادهم من مباراة خيتافي".

وعن موقف الرباعي من مواجهة مانشستر سيتي قال: "لا يوجد ما يهدد مشاركاتهم جميعًا في مباراة الأربعاء ضد مانشستر سيتي".

ويستعد ريال مدريد للقاء مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله الثلاثاء الماضي في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد الثاني.

فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ82 نقطة.

أما خيتافي فيأتي في المركز الـ18 بـ34 نقطة.

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