كلاسيكو السعودية – الهلال يستعيد ورقته الرابحة أمام الاتحاد

يستعيد الهلال خدمات نجمه سالم الدوسري في المواجهة المرتقبة أمام اتحاد جدة.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة 27 من دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن سالم الدوسري تعافي من الوعكة الصحية وبات جاهزا لخوض الكلاسيكو المرتقب أمام الاتحاد.

وأوضحت التقارير أن الدوسري سيبدأ مع الهلال تحضيراته لمواجهة الاتحاد متصدر الترتيب.

الوعكة الصحية أبعدت الدوسري عن فوز الهلال على الوحدة في نهائي كأس ملك السعودية بعد مباراة ماراثونية. (طالع التفاصيل)

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

في المقابل يبحث اتحاد جدة عن فوز يقربه كثيرا من لقب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 62 نقطة بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

فيما يأتي الهلال حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

ويضمن بطل الموسم الحالي من الدوري السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها المملكة.

يذكر أن أن اتحاد جدة يضمن بين صفوفه الثنائي الدولي المصري، أحمد حجازي وطارق حامد.