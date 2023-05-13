ياسر إبراهيم: تدوير المشاركة؟ مصلحة الأهلي الأهم

السبت، 13 مايو 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في الإمارات - ياسر إبراهيم

أعرب ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي عن سعادته البالغة عقب الفوز بثلاثية على الترجي.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "لاعبو الأهلي يدركون حجم المسؤولية الملقاة عليهم جيدا. دخلنا المباراة بتركيز شديد واحترام كبير لفريق الترجي".

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وأضاف "مازال أمامنا مباراة صعبة في القاهرة سنعمل خلالها على تأكيد التأهل لنهائي البطولة".

وأجاب "تدوير مشاركة اللاعبين؟ الروح طيبة داخل الفريق وليس هناك فارق بين لاعب يشارك وآخر بديل. مصلحة الأهلي الأهم".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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