غياب بنزيمة و3 لاعبين آخرين عن ريال مدريد ضد خيتافي

يغيب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن قائمة فريقه للقاء خيتافي مساء اليوم السبت.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غياب كريم بنزيمة ورودريجو وداني كارفاخال وديفيد ألابا.

ولم تشر التقارير لسبب غياب الرباعي عن المباراة.

ويستعد ريال مدريد للقاء مانشستر سيتي الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان تعادلا إيجابيا بهدف لمثله الثلاثاء الماضي في ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد الثاني.

فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ82 نقطة.

أما خيتافي فيأتي في المركز الـ18 بـ34 نقطة.