كهربا: أقاتل من أجل ثقة جمهور الأهلي .. وتركيزي في الملعب فقط

أعرب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي عن سعادته البالغة عقب الفوز بثلاثية على الترجي.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "الحمد لله على النتيجة الكبيرة، أنهينا الشوط الأول ولدينا آخر في القاهرة علينا التركيز فيه جيدا. ثقة جمهور الأهلي والجهاز الفني تمثل حافزا كبيرا لي وتجعلني أقاتل من أجل أن أكون على قدر هذه الثقة".

وأضاف "تركيزي في الملعب فقط وهدفي أن أحصل على بطولة إفريقيا هذا الموسم لأنها ستمثل لي قيمة كبيرة ومختلفة".

واختتم "نظام الأهلي هو غلق باب الأفراح بعد الفوز بأي بطولة والتركيز في البطولة التالية. احتفلنا في مصر القديمة عقب مباراة السوبر وأعتقد أن نتيجة تناول الكوارع ظهرت على أداء اللاعبين في الملعب".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.