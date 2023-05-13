ليكيب: سان جيرمان يفكر في بيع حكيمي.. له تأثير ضار على مبابي

يفكر باريس سان جيرمان في بيع أشرف حكيمي الظهير الأيمن للفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها اليوم السبت أن المستويات التي يقدمها حكيمي منذ انضمامه للفريق لم تكن جيدة عكس الستة أشهر التي سبقت كأس العالم 2022.

وأوضح التقرير أنه بعد نهاية كاس العالم لم يستطع حكيمي تقديم أداء قويا ما جعله الخيار الثاني في مركزه.

هذا بالإضافة لطرده ضد لوريان قبل أسبوعين تسبب في انزعاج مسؤولي سان جيرمان وأثار العديد من الانتقادات الداخلية للاعب.

وأوضحت "ليكيب" أن سان جيرمان لطالما يدعم حكيمي ولكن الأمر يمكن تفسيره بسبب قربه من كيليان مبابي نجم الفريق.

لكن هذا القرب يعتقد بعض من مسؤولي سان جيرمان أن له آثار ضارة على اللاعب الفرنسي.

وأكد التقرير أن لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي لا يرغب في إجراء تغييرات في مركز الظهير الأيمن لكن حال تلقي أي عرض كبير في الصيف فإن النادي لن يرفضه بسهولة.