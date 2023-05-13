الشحات: نعاني من ضغط المباريات.. وبطاقة النهائي لم تحسم

شدد حسين الشحات لاعب الأهلي على أن فريقه يعاني من ضغط وتوالي المباريات.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشحات عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "أبارك للفريق الفوز على الترجي خارج ملعبنا وبنتيجة كبيرة، لكن هذا لن يقلل من تركيزنا في مباراة العودة".

وتابع "الترجي سيأتي إلى القاهرة للهجوم ومحاولة تسجيل الأهداف، لذا علينا التحضير جيدا لأن بطاقة التأهل إلى النهائي لم تحسم بعد".

واختتم "نعاني من ضغط وتوالي المباريات ولكن أمامنا هدف واضح وهو تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير النادي الأهلي".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.