معلول: تنتظرنا مهمة صعبة أمام الترجي.. وكولر يعرف قيمة الأهلي

يرى علي معلول لاعب النادي الأهلي أن فريقه لم يحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز بثلاثية على الترجي.

الأهلي فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول عبر صفحة الأهلي على فيسبوك: "حققنا فوزا هاما لكن مازال أمامنا 90 دقيقة في القاهرة. الترجي فريق كبير وسيحاول العودة في النتيجة. لدينا مباراة صعبة وعلينا التحضير لها جيدا".

وأضاف "واجهنا صعوبات في دور المجموعات بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية وضغط المباريات، ولكن الأهلي بشخصيته وتاريخه دائما يظهر في الأوقات الحاسمة"

واختتم "إشادة كولر؟ شهادة أعتز بها من مدرب كبير وطموح يعرف قيمة الأهلي ويحب التتويج بالألقاب. احترم جماهير جميع الأندية التونسية وليس لدي مشكلة مع أي فريق".

وكبد الأهلي مضيفه الترجي خسارته الأكبر على ملعبه في تاريخ المسابقات الإفريقية بنتيجة 3-0.

وبات الأهلي أول فريق يسجل 3 أهداف أمام الترجي في تونس منذ الإسماعيلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2003.

وفاز الإسماعيلي 3-1 في المباراتين، ليتأهل إلى النهائي بنتيجة 6-2 إجمالا.

وقاد تاو تقدم الأهلي الخامس على الترجي في رادسخلال المسابقات الإفريقية.

كما سجل تاو ثنائيته الثانية إفريقياوالرابعة في جميع المسابقات مع الأهلي.

ويقام لقاء الإياب في 19 مايو على استاد القاهرة.

ويلتقي المتأهل من الأهلي والترجي مع الفائز من الوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.