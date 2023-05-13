مواعيد مباريات اليوم السبت 13-5-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والإسماعيلي وريال مدريد

السبت، 13 مايو 2023 - 10:48

كتب : FilGoal

هدف عمرو السيسي - الزمالك × الإسماعيلي

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات القوية.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات السبت 13 مايو 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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الزمالك × الإسماعيلي

يلعب الزمالك أمام الإسماعيلي على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها حاتم بطيشة.

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × نيوكاسل يونايتد.. 2:30 ظهرا – بي إن سبورتس 4k.

مانشستر يونايتد × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء – بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشيلسي × نوتنجهام فورست.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

توتنام × أستون فيلا.. 5:00 - بي إن سبورتس بريميوم 3.

دوري أبطال إفريقيا

الوداد × ماميلودي صندوانز.. 10:00 مساء – بي إن سبورتس 4.

دوري سوبر كرة السلة

الأهلي × الاتحاد السكندري .. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال مدريد × خيتافي .. 10:00 مساء - بي إن سبورتس _ ويعلق عليها أحمد البلوشي.

فياريال × أتليتك بلباو.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × أجاكسيو.. 10:00 مساء _ بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

سبيزيا × ميلان.. 7:00 مساء _ أبو ظبي بريميوم 1.

إنتر × ساسولو.. 9:45 مساء - أبو ظبي بريميوم 1.

الزمالك الإسماعيلي ريال مدريد
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