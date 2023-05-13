صحيفة عكاظ تكشف سبب إعلان موسيماني رحيله عن أهلي جدة

السبت، 13 مايو 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن سبب إعلان بيتسو موسيماني رحيله عن تدريب أهلي جدة.

بيتسو موسيماني نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجه فيها الشهر لإدارة أهلي جدة على منحه فرصة تدريب الفريق وامتنانه بإتمام مهمته دون إعلان رحيله بشكل حاسم.

وحسب صحيفة "عكاظ" نسبة إلى مصادرها، فإن بيتسو موسيماني استطلع رأي إدارة أهلي جدة قبل أسبوع عن موقفه من الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل".

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وحين لم يتلق موسيماني ردا، لذلك أعلن رحيله عن الفريق عبر تويتر.

بيتسو موسيماني تولى تدريب أهلي جدة منذ بداية الموسم الجاري وبعد رحيله عن تدريب النادي الأهلي.

المدرب الجنوب إفريقي قاد أهلي جدة للعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد هبوطه إلى الدرجة الأدنى بالموسم الماضي.

بيتسو موسيماني أهلي جدة
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