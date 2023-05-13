اللقب العاشر.. الهلال بطلا لكأس ملك السعودية بعد مباراة مجنونة

حقق الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس ملك السعودية) للمرة العاشرة في تاريخه.

وفازالهلال على الوحدة بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة النهائية.

وسجل الفرنسي عبد الكريم يودا هدف الوحدة، فيما أحرز علي البليهي هدف الهلال.

وأضاع لاعبو الوحدة 3 ركلات ترجيحية فيما أهدر الهلال ركلتين.

وتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لركلة ترجيح قبل ان يتولى تسديد الركلة الحاسمة بنفسه.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة حضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

الوحدة السعودي تُوج بلقب كأس ملك السعودية للمرة الأولى منذ 58 عاما

الهلال حقق اللق العاشر من كأس ملك السعودية للمرة العاشرة في تاريخه ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجا بللقب خلف الاهلي (13 لقبا).

وصف المباراة

بدأ نادي الوحدة المباراة بضغط هجومي على مرمى الهلال بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة العاشرة تسديدة رائعة من أنسيلمو لاعب الوحدة من يمين منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالعارضة.

وجاء رد الهلال عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من الطرف الأيسر على رأس فييتو الذي سدد كرة تصدى لها منير محمدي.

وجاء الهدف الأول لصالح الوحدة عن طريق عبد الكريم يودا بعد تسديدة يسارية رائعة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الهلال محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وودفع رامون دياز مدرب الهلال بالمهاجم النيجيري أوديون إيجالو مع بداية الشوط الثاني.

وسجل على البليهي هدف في الدقيقة 74 لكن حكم المباراة لم يحتسبه بسبب وجود خطأ.

ونجح البليهي في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل وتحديدا عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع مستغلا عرضية ناصر الدوسري.

وأهدر مصعب الجوير فرصة قتل المباراة بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول الإضافي.

ركلات الترجيح

حسم الهلال نتيجة المباراة بالفوز 7-6 بركلات الترجيح

وأضاع للوحدة بوجيل وعلاء حجي وهزاع الغامدي فيما سجل عبد الإله بخاري وأوسكار دوراتي وفيصل فجر واسلام هوساوي وعلي مكي وأمير كردي

واضاع كاريلو وإيجالو للهلال بينما سجل صالح الشهري ومصعب الجوير وعبد الله الحمدان وناصر الدوسري وسعود عبد الحميد وجانج هيون سو وعبد الله المعيوف.