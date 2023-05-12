وكيل الجلاسي: عروض شفهية من الأهلي والزمالك.. ومشكلة صغيرة مع المصري

الجمعة، 12 مايو 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

إلياس الجلاصي - المصري

أوضح كمال الدين الأحمر وكيل التونسي إلياس الجلاسي لاعب المصري موقف اللاعب من عروض الأهلي والزمالك، وتحدث عن مشكلة يعاني منها اللاعب.

وانضم الجلاسي لصفوف المصري في بداية الموسم الماضي قادما من الاتحاد المنستيري.

وقال وكيل التونسي عبر أون تايم سبورتس 1: "يعاني الجلاسي من تمزق عضلي وسيعود يوم 20 مايو الجاري للمشاركة مع المصري".

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وتحدث عن العروض المقدمة للاعب: "هناك عروض شفهية من الأهلي والزمالك، والمالك الحالي للاعب هو المصري وعندما تتوصل الأندية لاتفاق مع المصري سنرى العروض ونقيمها واللاعب يشعر بالراحة في المصري".

وأكمل "سأصل إلى مصر الفترة المقبلة وهناك مشكلة صغيرة حيث يعاني اللاعب بسبب الإقامة وهو ما يعيق عملية سفر من تونس لمصر بسبب جواز السفر وما يعطل الحساب البنكي الخاص به".

وأتم "لكن الجلاسي يشعر بالسعادة ويحب تقديم الإضافة وتحقيق الألقاب وهو يحب جماهير بورسعيد".

وخاض الجلاسي 25 مباراة الموسم الجاري في الدوري المصري سجل 4 أهداف وصنع 5.

ومنذ انضمامه للفريق البورسعيدي شارك صانع الألعاب البالغ 29 عاما في 66 مباراة سجل 11 وصنع 12 هدفا.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 27 مباراة في الدوري المصري، ووصل لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

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