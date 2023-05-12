وكيل أوسوريو: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن الانتقالات.. وهذه أهدافه مع الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك طلبات الكولومبي وأهدافه ومع الأبيض.

وقاد أوسوريو الزمالك في 3 مباريات منذ وصوله وحقق الفوز في 2 وتعادل في 1.

وقال حبشي عبر أون تايم سبورتس 1: "يريد المدرب إيصال فلسفته وأسلوبه للاعبين وهذا ما يحتاج الوقت للظهور".

وأوضح "سيحتاج على الأقل من 8 لـ 10 مباريات ليكون كل شيء واضح بالنسبة له وأن يظهر عمله مع اللاعبين، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد خوض الفريق مباراة كل 3 أيام على الأقل".

وعن عمله سابقا كمعد بدني في بداية مسيرته وتأثيره على مشواره مع الزمالك أجاب قائلا: "يعمل على تطوير النواقص في الجانب البدني للاعبين ولا توجد مساحة وقت كبيرة لذلك، ويحاول العمل على الجانبين الفني والبدني سويا في نفس التوقيت".

وتابع عن طلبات أوسوريو في سوق الانتقالات قال: "لا زال الوقت مبكرا، يحاول أوسوريو اكتشاف اللاعبين ورؤية الأداء وعلى أساسه سيحدد، يعمل مع الفريق بأكمله بشكل فردي وجماعي ومع اقتراب نهاية الموسم ستكون الأمور أوضح".

وواصل عن أهداف الكولومبي مع الزمالك: "الزمالك عندما يدخل بطولة ينافس عليه، وسيحاول الوصول لأبعد نقطة في الدوري وطبعا للوصول لدوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد أي بطولة سيدخلها الزمالك سينافس عليها".

وأتم عن مستقبله مع الزمالك قائلا: "هو سعيد بالتجربة خاصة أنه في بلد ونادٍ كبير ويريد الاستمرار حتى نهاية، وإسعاد جماهير الأبيض".

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي في الجولة 27 من الدوري المصري غدا السبت.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.