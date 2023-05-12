الدرجة الثانية - 4 حالات طرد وشجار بين زميلين في مباراة المنيا والجونة

كشف نبيل محمود المدير الفني لـ المنيا أحداث مباراة فريقه ضد الجونة والتي شهدت طرد 4 لاعبين وتصدي حارسه لركلتي جزاء.

وانتهت مباراة المنيا والجونة لحساب الجولة 25 من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة حالة غريبة حيث تشاجر مسعد عوض وأحمد سالم صافي ثنائي الجونة فأشهر الحكم البطاقة الحمراء له.

وصرّح نبيل محمود المدير الفني لـ المنيا لـ FilGoal.com: "نتيجة المباراة كانت تشير إلى التقدم 1-0 للجونة وبعد أحد هجمات الفريق نشبت مشادة بين مسعد عوض وأحمد سالم صافي ثنائي الجونة".

وأوضح "الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه الثنائي، ثم أشهر الحكم بعد عدة دقائق بطاقة حمراء في وجه رمضان ربيع لاعب المنيا".

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وأشار "وليد توفيق حارس المنيا تصدى لركلتي جزاء من لاعبي الجونة خلال المباراة".

وأتم "قبل نهاية اللقاء سجل محمد العطار هدف التعادل للمنيا وخلع قميصه احتفالا بالهدف ونسى حصوله من قبل على بطاقة صفراء فأشهر الحكم في وجه بطاقة أخرى ثم حمراء لتنتهي المباراة بـ 9 لاعبين في كل فريق".

وفي مجموعة الصعيد، تعادل المنيا مع الجونة بهدف لكل فريق. سجل للجونة حسام إيفونا وتعادل محمد العطار للمنيا.

تعادل رفع رصيد الجونة إلى 54 نقطة في صدارة مجموعة الصعيد وبفارق نقطة واحدة عن لافيينا الذي سيخوض مباراته في وقت لاحق.