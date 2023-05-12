ياسر رضوان مديرا فنيا لـ الحالة البحريني

أعلن نادي الحالة البحريني تولي ياسر رضوان مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

واستقال ياسر رضوان من تدريب نادي المجد السكندري أحد أندية دوري الدرجة الثانية المصري.

وسبق أن صرّح ممدوح الكواليني المشرف العام على الكرة بنادي المجد السكندري لـFilGoal.com: "ياسر رضوان اتفق مع إدارة النادي على الرحيل حال تلقيه عرضا خارجيا".

وقاد رضوان نادي المجد السكندري في مباراتين، الأولي أمام بايونيرز وتعادل سلبا.

وبدأ رضوان الموسم الحالي في تدريب النصر ثم المجد حتى وصل للفريق البحريني.

ويحتل الحالة المركز العاشر في ترتيب الدوري البحريني من 21 مباراة برصيد 21 نقطة.

ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر لدوري الدرجة الثانية.

وحصد الحالة لقب كأس ملك البحرين الموسم الجاري بعدما فاز على أهلي المنامة في النهائي بركلات الترجيح.