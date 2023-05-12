ياسر رضوان مديرا فنيا لـ الحالة البحريني

الجمعة، 12 مايو 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

ياسر رضوان

أعلن نادي الحالة البحريني تولي ياسر رضوان مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

واستقال ياسر رضوان من تدريب نادي المجد السكندري أحد أندية دوري الدرجة الثانية المصري.

وسبق أن صرّح ممدوح الكواليني المشرف العام على الكرة بنادي المجد السكندري لـFilGoal.com: "ياسر رضوان اتفق مع إدارة النادي على الرحيل حال تلقيه عرضا خارجيا".

أخبار متعلقة:
عرض بحريني وراء رحيل ياسر رضوان عن المجد السكندري الدرجة الثانية - ياسر رضوان يرفع عدد المدربين الراحلين إلى 25 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات ياسر رضوان.. حسن شحاتة في المركز الأول ريان يكشف ما قاله إبراهيم حسن لـ ثابت البطل عند تفاوض الأهلي مع ياسر رضوان

وقاد رضوان نادي المجد السكندري في مباراتين، الأولي أمام بايونيرز وتعادل سلبا.

وبدأ رضوان الموسم الحالي في تدريب النصر ثم المجد حتى وصل للفريق البحريني.

ويحتل الحالة المركز العاشر في ترتيب الدوري البحريني من 21 مباراة برصيد 21 نقطة.

ويبتعد بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

ويهبط صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر لدوري الدرجة الثانية.

وحصد الحالة لقب كأس ملك البحرين الموسم الجاري بعدما فاز على أهلي المنامة في النهائي بركلات الترجيح.

ياسر رضوان الحالة البحريني الدوري البحريني
نرشح لكم
للمرة الخامسة.. ماذا يحدث حين يتقدم الأهلي على الترجي في رادس بعد غياب 30 عاما.. العربي بطلا لكأس أمير قطر مباشر نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (1) - (1) الوحدة.. ركلة جزاء ضائعة فييتو وماريجا يقودان تشكيل الهلال في نهائي كأس ملك السعودية.. وإيجالو على الدكة بقيادة مؤمن سليمان.. 9 أهداف تقود القوة الجوية لفوز تاريخي في الدوري العراقي البطولة العربية – الشباب السعودي يجاور الزمالك والنصر في دور المجموعات مؤتمر نبيل معلول: مباراة الأهلي هي الأهم في الموسم.. والترجي يعلمنا اللعب لأجل الفوز أول أردني في الدوري الفرنسي.. مونبيلييه يعلن ضم موسى التعمري
أخر الأخبار
وكيل أوسوريو: لا زال الوقت مبكرا للحديث عن الانتقالات.. وهذه أهدافه مع الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - 4 حالات طرد وشجار بين زميلين في مباراة المنيا والجونة 52 دقيقة | الدرجة الثانية
للمرة الخامسة.. ماذا يحدث حين يتقدم الأهلي على الترجي في رادس ساعة | الكرة الإفريقية
ياسر رضوان مديرا فنيا لـ الحالة البحريني ساعة | الوطن العربي
خبر في الجول – اتحاد الكرة يطلب تأجيل مواجهة غينيا بسبب الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تجريد بطل الدوري البيلاروسي من لقبه وخصم 50 نقطة من رصيده ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(3) الأهلي.. تبديلان من كولر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد غياب 30 عاما.. العربي بطلا لكأس أمير قطر 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك