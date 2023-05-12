خبر في الجول – اتحاد الكرة يطلب تأجيل مواجهة غينيا بسبب الأهلي

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الفراعنة أمام غينيا لكن طلبه قد يقابل بالرفض.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره الغيني في يونيو المقبل ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات من تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة المصري طلب تعديل موعد مباراة غينيا الذي حدد يوم 14 يونيو موعدا للمباراة.

ويرغب اتحاد الكرة في تأجيل المباراة بسبب احتمالية ارتباط الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أو 12 حال تأهله على سحاب الترجي.

اتحاد الكرة الغيني يتمسك حتى الآن بعدم التأجيل بسبب مواجهة البرازيل يوم 17 وديا.

ويلعب الأهلي ضد الترجي مساء الجمعة ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.