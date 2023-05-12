تجريد بطل الدوري البيلاروسي من لقبه وخصم 50 نقطة من رصيده

الجمعة، 12 مايو 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

الدوري البيلاروسي

جُرد نادي شاختياور سوليجورسك من لقب الدوري البيلاروسي موسم 2022 وخصمت من رصيد 50 نقطة بسبب اكتشاف تورطه في قضايا مراهنات، حسبما أعلن الاتحاد البيلاروسي.

وخُصمت 30 نقطة من سوليجورسك في موسم 2022، و20 نقطة أخرى في موسم 2023 الجاري، والذي بدأ بعدما تم اكتشاف تورط الفرق في التلاعب بنتائج المباريات وتقديم حوافز مالية غير قانونية للفرق الأخرى في الدوري.

ولم تتوقف العقوبات على فريق سوليجورسك فقط بل وصلت لـ نادي إينرجيتك مينسك وصيف الموسم الماضي وبلشينا بوبرويسك (الثاني عشر وتفادي الهبوط) لمشاركتهم في التلاعب بنتائج المباريات أيضا.

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وعوقب أيضا إينرجيتك مينسك بخصم 30 نقطة بواقع 20 نقطة في موسم 2022 و10 في موسم 2023.

واستبعد سوليجورسك وإينرجيتك مينسك من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على الترتيب.

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وبحسب التقارير عوقب اللاعبون والأشخاص المتطورون في الأمر بالإيقاف أو المنع من ممارسة النشاط مدى الحياة.

وبهذه النتائج سيشارك باتي بوريسوف في الدور التمهيدي الأول من الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعدما حل في المركز الثالث في موسم 2022.

فيما سيشارك دينامو مينسك الرابع وإيلوتش مينسك الخامس في الأدوار التمهيدية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وحصل توربيدو زوهدينو صاحب المركز الثامن في سلم الترتيب على فرصة المشاركة الأوروبية الموسم المقبل بعدما حل وصيفا في كأس بيلاروسيا الموسم الماضي لباتي بوريسوف البطل.

ويبدأ الدوري البيلاروسي في مارس وينتهي في نوفمبر، وحاليا وصل موسم 2023 من الدوري للجولة السابعة.

ويتواجد حاليا سوليجورسك في موسم 2023 المركز الخامس عشر -الأخير- في سلم الترتيب برصيد -17 نقطة، بعد خصم النقاط وتجريده من اللقب.

وفيما يظهر فريق إينرجيتك مينسك في المركز الرابع عشر برصيد -16 نقطة.

الدوري البيلاروسي مراهنات باتي بوريسوف
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