بعد غياب 30 عاما.. العربي بطلا لكأس أمير قطر

الجمعة، 12 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

السومة في مباراة العربي والسد

حقق نادي العربي لقب كأس أمير قطر للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 30 عاما.

وفاز العربي على السد بنتيجة 3-0 على استاد احمد بن علي في نهائي كأس أمير قطر.

وسجل السوري عمر السومة (هدفين) وحامد إسماعيل أهداف النادي العربي في شباك السد.

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العربي حقق لقب كأس أمير قطر للمرة الأولى منذ موسم 1992-1993.

كما حصد اللقب التاسع في تاريخه ليصبح في المركز الثاني في سباق الأكثر تتويجا بالمسابقة.

ويتصدر السد قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس أمير قطر برصيد 18 لقب.

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وبعد شوط أول سلبي تمكن عمر السومة من التقدم للعربي بهدف عند الدقيقة 62 قبل أن يضاعف زميله حامد إسماعيل النتيجة بهدف عند الدقيقة 90.

واحتسب حكم المباراة 11 دقيقة وقت بدل ضائع تمكن خلالها السومة من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن الدحيل حسم لقب الموسم الحالي من دوري نجوم قطر بفارق نقطتين عن العربي.

عمر السومة العربي القطري السد القطري
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