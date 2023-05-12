كلاسيكو إسبانيا وبمشاركة 6 فرق.. بطولة ودية جديدة في الولايات المتحدة صيف 2023

الجمعة، 12 مايو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة

أعلنت بطولة "سوكر شامبيونز" الودية في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لموسم 2023-2024 مواعيد مبارياتها والفرق المشاركة.

وتشارك البطولة مشاركة 6 فرق هي: ريال مدريد – برشلونة – أرسنال – مانشستر يونايتد – يوفنتوس – ميلان.

وتستضيف 8 ملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية مباريات البطولة تقام في 4 مدن مختلفة.

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وتشهد البطولة كلاسيكو إسباني يوم 29 يوليو بين ريال مدريد وبرشلونة، ويسبقها بيومين دربي إيطالي بين يوفنتوس وميلان.

وربما يتكرر نهائي دوري أبطال أوروبا إن تحقق بين ريال مدريد وميلان في نهائي الموسم الجاري.

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وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

السبت 22 يوليو – برشلونة × يوفنتوس

الأحد 23 يوليو – ريال مدريد × ميلان

الأربعاء 26 يوليو – برشلونة × أرسنال

الأربعاء 26 يوليو – ريال مدريد × مانشستر يونايتد

الخميس 27 يوليو – يوفنتوس × ميلان

السبت 29 يوليو – ريال مدريد × برشلونة

الثلاثاء 1 أغسطس – برشلونة × ميلان

الأربعاء 2 أغسطس – ريال مدريد × يوفنتوس

ريال مدريد برشلونة أرسنال مانشستر سيتي ميلان يوفنتوس
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