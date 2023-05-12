سلة - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة الثالثة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة

فاز الاتحاد السكندري على الأهلي في المباراة الثانية لنهائي دوري السوبر لكرة السلة.

بذلك فاز كل فريق منهما بمباراة، وتستمر السلسلة بثالث المباريات التي لن تحسم اللقب دون اللجوء لمباراة رابعة.

وكان الأهلي قد حسم المواجهة الأولى لصالحه بنتيجة 69-62.

فيما فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 80-62 في المباراة الثانية.

ويقام الدور النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يفوز باللقب.

وتُلعب جميع المباريات على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

موعد المباراة الثالثة بين الأهلي والاتحاد السكندري:

تقام المباراة يوم السبت 13 مايو 2023.

وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتُلعب جميع مباريات سلسلة نهائي الدوري على صالة أحمد زويل في مدينة 6 أكتوبر.

ويدير النهائي طاقم تحكيم أجنبي مكون من:

أنايا فريلي – بنما

أوسكار لوسيس – لاتفيا

جوني باتيستا – بورتوريكو

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري السوبر في الموسم الماضي.

كما فاز الأهلي بكأس مصر للموسم الحالي، متغلبا على الزمالك في النهائي.