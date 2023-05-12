تشكيل الترجي: الدبشي في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام الأهلي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

سيتولى محمد صدقي الدبشي مهمة حراسة مرمى الترجي أمام الأهلي في غياب الحارس معز بن شريفية.

ويغيب بن شريفية عن صفوف الترجي أمام الأهلي بداعي الإصابة.

فيما يقود محمد علي بن رمضان وسط ملعب الترجي أمام الأهلي.

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ويعول نبيل معلول على الثلاثي صابر بوغرين ومحمد علي بن حمودة ورشاد العرفاوي في قيادة الهجوم.

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي

الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية

الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام

الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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