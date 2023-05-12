تشكيل الترجي: الدبشي في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام الأهلي

عواد على رأس القائمة.. في الجول يكشف أسباب غياب 10 لاعبين من الزمالك ضد الإسماعيلي

الدرجة الثانية – تعثر زد ودجلة بسبب تألق بوسكا ومفاجأة مدوية في ميت عقبة

قائمة الزمالك - عودة زيزو وغياب عواد أمام الإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن تأسيس شركة لكرة القدم

أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز

قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك

مواعيد مباريات اليوم 12-5-2023 والقنوات الناقلة.. الترجي والأهلي ونهائي كأس خادم الحرمين

مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك