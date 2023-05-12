كرة سلة - مباراة واحدة لحسم اللقب.. فوز سيدات الأهلي على الجزيرة في نهائي دوري السوبر

الجمعة، 12 مايو 2023 - 20:30

كتب : محمد سمير

الأهلي - الجزيرة - سلة سيدات

فاز فريق الأهلي لكرة السلة "سيدات" على الجزيرة في المباراة الثانية من نهائي دوري السوبر بنتيجة 74-72.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على صالة أحمد زويل في مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الأهلي قد فاز في المباراة الأولى على الجزيرة بنتيجة 90-56.

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ويقام نهائي الدوري المصري لكرة السلة للسيدات بنظام 5 مباريات Best of 5، من يفوز أولا في 3 منهم يحسم اللقب لصالحه.

وبذلك يحتاج الأهلي للفوز في المباراة المقبلة لحسم اللقب، أما فوز الجزيرة فسيقودنا إلى المباراة الرابعة.

وتقام المباراة الثالثة يوم الأحد المقبل 14 مايو في السادسة والنصف مساء.

ويحمل سبورتنج السكندري لقب الدوري المصري للسيدات لكرة السلة من الموسم الماضي.

أما على مستوى الرجال فقد فاز الأهلي بكأس مصر، ويلعب نهائي دوري السوبر للرجال أمام الاتحاد السكندري، وفاز كل منهما بمباراة حتى الآن.

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