بيولي: لياو سيعود ضد إنتر.. ومتأكد من عودة بن ناصر أقوى

الجمعة، 12 مايو 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن رافائيل لياو سيغيب عن مواجهة سبيزيا في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

ويحل ميلان ضيفا على سبيزيا غدا السبت في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال بيولي لوسائل الإعلام: "لدينا مشاكل بسيطة، مثل عدم تواجد رافائيل لياو لكن لديه فرصة جيدة للتدريب يوم الأحد ليكون جاهزا يوم الثلاثاء".

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وأضاف "زلاتان إبراهيموفيتش وأليساندرو فلورينزي لا زالا خارج القائمة، رادي كرونيتش وجونيور ميسياس غير متاحين" أيضا للإصابة".

وعن إصابة إسماعيل بن ناصر ونهاية موسم أجاب: "في هذه المرحلة من الموسم ومع قوة الإصابة للأسف هذه خطوة للخلف".

وأكمل "شخصية إسماعيل قوية وعنيد ذهنيا، وأنا متأكد من عودته أقوى".

واصل "غدا لابد أن نفوز من أجل مركزنا في الدوري والتحضير لمباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة ضد إنتر".

وأتم "لكن الآن سنخوض المباراة برؤوسنا وعقولنا، مواجهة سبيزيا مهمة لأنها من الممكن بعدما سقطوا لأول مرة في مراكز الهبوط هذا الموسم".

ويريد الروسونيري الوصول للمراكز دوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الخامس برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر الرابع.

فيما تراجع سبيزيا للمركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة بفارق 3 نقاط عن هيلاس فيرونا صاحب المركز الـ 17.

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