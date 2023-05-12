فييتو وماريجا يقودان تشكيل الهلال في نهائي كأس ملك السعودية.. وإيجالو على الدكة

يقود الأرجنتيني لوسيانو فييتو والمالي موسى ماريجا هجوم الهلال في نهائي كأس ملك السعودية.

ويلعب الهلال ضد الوحدة في تمام التاسعة مساء الجمعة ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

ويغيب سالم الدوسري عن صفوف الهلال لتعرضه لوعكة صحية.

فيما احتفظ رامون دياز مدرب الهلال بالمهاجم النيجيري أوديون إيجالو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الوحدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – جانج هيون سو – محمد البريك

الوسط: عبد الله عطيف - أندريه كاريلو– محمد كنو – ميشايل ديلجادو

الهجوم: موسى ماريجا - لوسيانو فييتو

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد العويس – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري - مصعب الجوير – صالح الشهري - سعود عبد الحميد - أوديون إيجالو - عبد الله الحمدان.