عواد على رأس القائمة.. في الجول يكشف أسباب غياب 10 لاعبين من الزمالك ضد الإسماعيلي

يغيب حارس المرمى محمد عواد والمهاجم ناصر منسي والظهير أحمد فتوح عن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي كأهم الأسماء الأساسية الغائبة.

ويلعب الأبيض ضد الإسماعيلي غدا السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد سيد زيزو بعد غيابه عن مباراة بروكسي الماضية في كأس مصر.

وكان زيزو قد خرج من قائمة المباراة الماضية للحصول على راحة.

أيضا عاد مصطفى الزناري بعد غيابه عن المباراة الماضية لعدم اكتمال جاهزيته.

وإليكم أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأبيض أمام الإسماعيلي:

محمد عواد - أسباب فنية

محمد عبد الغني - إجهاد في العضلة الخلفية

حمزة المثلوثي - إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء

محمد عبد الشافي - استمرار البرنامج العلاجي بسبب إصابة في الركبة

أحمد فتوح - استمرار تأهيله بعد إصابته في أسفل الظهر

عبد الله جمعة - استمرار برنامجه العلاجي بعد الإصابة في العضلة الخلفية

عمر جابر - استمرار برنامجه التأهيلي لتجهيزه

نبيل عماد - إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء

عمرو السيسي - عدم الجاهزية بعد تعافيه من إصابة في الركبة

ناصر منسي - استمرار برنامجه التأهيلي والعلاجي بسبب إصابة العضلة الضامة

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

وفاز الزمالك على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ 32 لكأس مصر.