عواد على رأس القائمة.. في الجول يكشف أسباب غياب 10 لاعبين من الزمالك ضد الإسماعيلي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 19:39

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عواد - الزمالك

يغيب حارس المرمى محمد عواد والمهاجم ناصر منسي والظهير أحمد فتوح عن قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي كأهم الأسماء الأساسية الغائبة.

ويلعب الأبيض ضد الإسماعيلي غدا السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد سيد زيزو بعد غيابه عن مباراة بروكسي الماضية في كأس مصر.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك - عودة زيزو وغياب عواد أمام الإسماعيلي كرة طائرة - سيدات الزمالك يهزمن الجيش الرواندي في أولى مباريات بطولة إفريقيا أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك

وكان زيزو قد خرج من قائمة المباراة الماضية للحصول على راحة.

أيضا عاد مصطفى الزناري بعد غيابه عن المباراة الماضية لعدم اكتمال جاهزيته.

وإليكم أسباب غياب 10 لاعبين عن قائمة الأبيض أمام الإسماعيلي:

محمد عواد - أسباب فنية

محمد عبد الغني - إجهاد في العضلة الخلفية

حمزة المثلوثي - إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء

محمد عبد الشافي - استمرار البرنامج العلاجي بسبب إصابة في الركبة

أحمد فتوح - استمرار تأهيله بعد إصابته في أسفل الظهر

عبد الله جمعة - استمرار برنامجه العلاجي بعد الإصابة في العضلة الخلفية

عمر جابر - استمرار برنامجه التأهيلي لتجهيزه

نبيل عماد - إيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء

عمرو السيسي - عدم الجاهزية بعد تعافيه من إصابة في الركبة

ناصر منسي - استمرار برنامجه التأهيلي والعلاجي بسبب إصابة العضلة الضامة

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

وفاز الزمالك على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ 32 لكأس مصر.

الزمالك محمد عواد غيابات الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الزمالك - عودة زيزو وغياب عواد أمام الإسماعيلي الإسماعيلي يعلن تأسيس شركة لكرة القدم أسامة نبيه: يوسف لم يجدد مع الزمالك.. وموقفه من بيراميدز قائمة الإسماعيلي – تواجد مدبولي وباهر المحمدي وسيرجي أكا ضد الزمالك مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك أمير مرتضى: انتخبتم رئيس النادي لأنه قوي وليس "كيوت" مجلس الزمالك لـ وزير الرياضة: لن يكون هناك قائم بأعمال رئيس النادي.. حلنا إن أردت من بينهم التدخل الحكومي.. مرتضى: جهزنا 3 ملفات لإرسالها إلى فيفا والمحكمة الرياضية
أخر الأخبار
كلاسيكو إسبانيا وبمشاركة 6 فرق.. بطولة ودية جديدة في الولايات المتحدة صيف 2023 38 ثاتيه | الكرة الأوروبية
تشكيل الترجي: الدبشي في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام الأهلي 13 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة الثالثة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة 14 دقيقة | كرة سلة
تشكيل الأهلي – عودة كهربا كأساسي.. وديانج يبدأ أمام الترجي 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - مباراة واحدة لحسم اللقب.. فوز سيدات الأهلي على الجزيرة في نهائي دوري السوبر 25 دقيقة | كرة سلة
بيولي: لياو سيعود ضد إنتر.. ومتأكد من عودة بن ناصر أقوى 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
فييتو وماريجا يقودان تشكيل الهلال في نهائي كأس ملك السعودية.. وإيجالو على الدكة 59 دقيقة | السعودية
عواد على رأس القائمة.. في الجول يكشف أسباب غياب 10 لاعبين من الزمالك ضد الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك