الدرجة الثانية – تعثر زد ودجلة بسبب تألق بوسكا ومفاجأة مدوية في ميت عقبة

فجر الترسانة مفاجأة مدوية بالفوز على وادي دجلة بثلاثية، فيما تألق أحمد بوسكا رفقة إيسترن كومباني، ليجبر زد على التعادل.

أقيمت اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ25 من مجموعات القاهرة، والدلتا، والصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري.

مجموعة القاهرة

الجولة شهدت تعثر ثنائي القمة، إذ تعادل نادي زد مع إيسترن كومباني بدون أهداف في مباراة شهدت تألق أحمد بوسكا حارس إيسترن كومباني، وحارس المصري السابق.

وفي ملعب الشواكيش في ميت عقبة، فجر الترسانة مفاجأة مدوية بالفوز على وادي دجلة بثلاثية.

سجل محمد ناجح، ومحمد سمارة، وإسلام عصام ثلاثية الترسانة، فيما سجل علي حسين هدفا شرفيا لـ وادي دجلة.

تعادل زد وخسارة وادي دجلة، جعل زد ينفرد بالصدارة برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطتين عن السكة الحديد الذي لديه مباراة مؤجلة أمام الإنتاج الحربي بمقدوره الانفراد بالصدارة إلى فاز بها. وبفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

على الجانب الآخر، رفع الترسانة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى 24 نقطة في المركز الـ14.

وفي باقي مباريات الجولة، عاد القناة للانتصارات بعد الفوز على منتخب السويس بهدفين مقابل هدف. سجل للقناة عماد الصواف، وفؤاد طه، فيما سجل محمد سعد هدف منتخب السويس الوحيد.

الفوز رفع رصيد القناة إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد منتخب السويس عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وفاز العبور على المستقبل بهدفين مقابل هدف. سجل لـ العبور كريم شحاتة من ركلة جزاء، وتوتي، فيما سجل أوشا هدف المستقبل الوحيد.

النصر بدوره تعادل مع بتروجت سلبيا، ليرتفع رصيد النصر إلى 19 نقطة في المركز الـ15، فيما ارتفع رصيد بتروجت إلى 42 نقطة في المركز الخامس.

مجموعة بحري

وفي مجموعة بحري، فاز الحمام على نبروه بهدف عبد الله سرور. فوز الحمام رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد نبروه عند 26 نقطة في المركز الـ12.

وتعادل الأولمبي مع دكرنس سلبيا، ليرتفع رصيد الأولمبي إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد دكرنس إلى 43 نقطة في المركز الخامس.

مجموعة الصعيد

وفي مجموعة الصعيد، تعادل المنيا مع الجونة بهدف لكل فريق. سجل للجونة حسام إيفونا وتعادل محمد العطار للمنيا. تعادل رفع رصيد الجونة إلى 54 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لافيينا الذي سيخوض مباراته في وقت لاحق.

وانتصر ديروط على الفيون بهدفي محمد سامي، ومعز لوا.

الفوز رفع رصيد ديروط إلى 32 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفيوم عند 22 نقطة في المركز الـ12.