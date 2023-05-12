هل يرحل عن أهلي جدة؟ رسالة غامضة من موسيماني

وجه بيتسو موسيماني رسالة غامضة عن مستقبله مع أهلي جدة.

وقاد موسيماني نادي أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب موسيماني عبرحسابه في تويتر: "المهمة تمت، المشروع تم تسليمه. العملاق النائم استفاق في 8 أشهر. في دولة جديدة، وقارة جديدة، ودوري مختلف. في العربية يقولون (خلاص)، بمعنى (انتهت). شكرا لـ جدة على تكليفي بهذه المهمة. تحياتي".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو (الدرجة الأولى) برصيد 65 نقطة بفارق ثلاث نقاط ولقاء أقل من ملاحقه الأخدود.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز في دوري الدرجة الأولى السعودي للدوري الممتاز.

وكان الهبوط الذي حدث بنهاية الموسم الماضي هو الأول في تاريخ الأهلي للدرجة الأولى.

لكن مازال ينافس الأهلي نظيره الأخدود على لقب دوري الدرجة الأولى الذي لم يُحسم حتى الآن.

ويعد الأهلي خامس أكثر المتوجين بالدوري السعودي في تاريخه بواقع ثلاثة ألقاب بعد الهلال (18 بطولة) والنصر (9 ألقاب) والاتحاد (8 ألقاب) والشباب (6 ألقاب).

وكان الأهلي توج باللقب آخر مرة في موسم 2015-2016.

وانتقل موسمياني لتدريب أهلي جدة بداية الموسم الحالي عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي في المومس المنصرم.

موسيماني (58 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.