رومانو: برايتون يقترب من حسم صفقة محمود داوود

اقترب برايتون من حسم صفقة التعاقد مع محمود داوود لاعب بروسيا دورتموند.

وينتهي تعاقد داوود مع برايتون بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب الصحفي الإيطالي، فابريزو رومانو المختص بأخبار الانتقالات، فإن برايتون اقترب من الاتفاق شفهيا مع محمود داوود لاعب دورتموند.

وأوضح رومانو أن المفاوضات بين برايتون وداوود وصلت إلى مراحل متقدمة ويتبقى فقط التوقيع النهائي على العقود.

لاعب الوسط ذو الأصول اللبنانية قدم موسمين ماضيين رائعين رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ، تكفلا بانضمامه إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2017 مقابل 12 مليون يورو.

صاحب الـ 27 عاما لعب مع دورتموند 141 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 17 آخرين في جميع المسابقات.

ويحتل برايتون المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة.