قائمة الزمالك - عودة زيزو وغياب عواد أمام الإسماعيلي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 19:07

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

ويلعب الأبيض ضد الإسماعيلي غدا السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة أحمد سيد زيزو بعد غيابه عن مباراة بروكسي الماضية في كأس مصر.

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وكان زيزو قد خرج من قائمة المباراة الماضية للحصول على راحة.

أيضا عاد مصطفى الزناري بعد غيابه عن المباراة الماضية لعدم اكتمال جاهزيته.

فيما يغيب محمد عواد حارس المرمى، ويستمر غياب محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي وناصر منسي.

وجاءت قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة.

وفاز الزمالك على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ 32 لكأس مصر.

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