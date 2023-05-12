أكسيل فيتسل يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص بلجيكا

أعلن أكسيل فيتسل لاعب وسط منتخب بلجيكا اعتزاله اللعب دوليا بعد 130 مباراة دولية بقميص الشياطين الحمر.

أكسيل فيتسل النادي : أتليتكو مدريد بلجيكا

لاعب الوسط البالغ 34 عاما خاض آخر مباراة دولية له بقميص منتخب بلاده أمام كرواتيا في دور المجموعات من كأس العالم 2022 حيث ودعت بلجيكا من الدور الأول في مفاجأة كبرى.

وقال اللاعب عبر حسابه على "تويتر":

"بعد دراسة متأنية، قررت بعاطفة كبيرة أن أعتزل اللعب الدولي. كان فخرا عظيما أن أكون قادرا على تمثيل بلدي على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

الآن من المهم بالنسبة لي تكريس المزيد من الوقت لعائلتي والتركيز على فريقي. أشكر كل الناس الذين سمحوا لي بالازدهار تحت قميص الشياطين الحمر.

شكرا لجميع المدربين، والطاقم الطبي.

شكرا للمشجعين لمرافقتكم لي خلال 130 مباراة دولية.

حظا سعيدا للجيل الجديد الذي أنا متأكد من أنه سيجعلنا نعيش لحظات لا تصدق".

Après avoir mûrement réfléchi, c’est avec beaucoup d’émotion que j’ai pris la décision de prendre ma retraite internationale. Ce fut une grande fierté d’avoir pu représenter mon pays durant ces 15 dernières années… (1/3) pic.twitter.com/IqNr2aaZKq — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 12, 2023

وسجل فيتسل آخر أهدافه الدولية ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية عام 2022 حيث وصل لـ 12 هدفا بقميص منتخب بلاده.

وجاءت مباراة لاعب الوسط الأولى ضد منتخب المغرب وديا عام 2008 حيث خسر من المغرب بنتيجة 4-1.

ولعب فيتسل خلال مسيرته لأندية ستاندر دو ليج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي وزينيت الروسي وتيانجين كوانجيان الصيني وبوروسيا دورتموند الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني.

ويواصل البلجيكي المخضرم ارتداء قميص أتليتكو مدريد حيث خاض بقميص الفريق العاصمي 38 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا وحيدا.