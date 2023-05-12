كرة طائرة - سيدات الزمالك يهزمن الجيش الرواندي في أولى مباريات بطولة إفريقيا

تغلب فريق الزمالك للكرة الطائرة "سيدات" على الجيش الوطني الرواندي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا.

وأقيمت المباراة في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-18.

استمر التفوق الأبيض في الشوط الثاني بنتيجة 25-16.

وحسم الزمالك الشوط الثالث وبالتالي المباراة بنتيجة 25-11.

وتقام البطولة في تونس خلال الفترة بين 12 و23 مايو الجاري.

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي: ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

ويلعب الزمالك في المجموعة مع فريق ليتو الكاميروني والجمارك النيجيري، بالإضافة إلى الجيش الرواندي.