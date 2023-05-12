كرة طائرة - سيدات الزمالك يهزمن الجيش الرواندي في أولى مباريات بطولة إفريقيا

الجمعة، 12 مايو 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة طائرة سيدات

تغلب فريق الزمالك للكرة الطائرة "سيدات" على الجيش الوطني الرواندي بثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة إفريقيا.

وأقيمت المباراة في الجولة الأولى لدور المجموعات.

وفاز الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 25-18.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – الزمالك مع الاتحاد المنستيري المستضيف في بطولة إفريقيا حوار في الجول - أحمد عاشور.. حالة طوارئ في كرة الطائرة المصرية كرة طائرة - الزمالك يعلن قائمته المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية بتونس اتحاد الطائرة يكشف لـ في الجول: الأهلي اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة إفريقيا

استمر التفوق الأبيض في الشوط الثاني بنتيجة 25-16.

وحسم الزمالك الشوط الثالث وبالتالي المباراة بنتيجة 25-11.

وتقام البطولة في تونس خلال الفترة بين 12 و23 مايو الجاري.

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي: ياسمين نوح - مريم متولى - فريدة هشام - مايا ممدوح - فريدة العسقلانى - نوران أحمد - دانة شوقى - داليا أشرف - هنا هشام - داليا أشرف - نورا إيهاب - أيسل نديم - هنا الحسن - ميلكا لوبيسكا دا سيلفا.

ويلعب الزمالك في المجموعة مع فريق ليتو الكاميروني والجمارك النيجيري، بالإضافة إلى الجيش الرواندي.

كرة طائرة بطولة إفريقيا للأندية كرة طائرة سيدات
نرشح لكم
سلة - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة الثالثة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة كرة سلة - مباراة واحدة لحسم اللقب.. فوز سيدات الأهلي على الجزيرة في نهائي دوري السوبر كرة يد – محمد ممدوح هاشم يعلن رحيله عن دينامو بوخارست اسكواش - لا جديد.. نور الشربيني وعلي فرج أبطال العالم كرة يد - صراع الصدارة مع سبورتنج.. الأهلي ينتصر على رجاء أغادير في كأس الكؤوس كرة يد – يحيى الدرع رجل المباراة.. تعادل فيزبريم مع كيلسي في أبطال أوروبا كرة يد – توقيع اتفاقية السوبر المصري السعودي كرة يد - سبورتنج يكتسح كيركوس وينتظر الأهلي في كأس الكؤوس الإفريقية
أخر الأخبار
تجريد بطل الدوري البيلاروسي من لقبه وخصم 50 نقطة من رصيده 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري أبطال إفريقيا – الترجي (0)-(0) الأهلي.. بداية المباراة 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد غياب 30 عاما.. العربي بطلا لكأس أمير قطر 35 دقيقة | الوطن العربي
بي بي سي: ناجلسمان لن يكون مدرب توتنام الموسم المقبل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة نهائي كأس ملك السعودية - الهلال (0) - (1) الوحدة.. نهاية الشوط الأول ساعة | السعودية
كلاسيكو إسبانيا وبمشاركة 6 فرق.. بطولة ودية جديدة في الولايات المتحدة صيف 2023 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الترجي: الدبشي في حراسة المرمى.. وثلاثي هجومي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
سلة - الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. موعد المباراة الثالثة في نهائي الدوري والقنوات الناقلة ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 باتشيكو: الآن عرفت لماذا رفض مرتضى منصور لعب السوبر.. لن أتحدث بسبب اتحاد الكرة 2 انتهت كرة يد - الأهلي (27) - (24) الزمالك.. السوبر الثالث للأحمر 3 الأول في التاريخ.. أرقام من هدف صلاح الـ 30 مع ليفربول 4 مرتضى منصور يكشف عن "شخص غير مخلص" في مجلس إدارة الزمالك