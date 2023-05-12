الإسماعيلي يعلن تأسيس شركة لكرة القدم
الجمعة، 12 مايو 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلن نادي الإسماعيلي تأسيس شركة خاصة لكرة القدم في النادي.
وحسب الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي، فإن مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي، سيعقد اجتماعا مع شركات برايم القابضة، وفانجيت، وبيزنيس كوميونتي من أجل وضع الخطوات الأولى لتأسيس الشركة.
يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلي الحالي يتواجد بشكل معين لإدارة أمور النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، وذلك على خلفية استقالة المجلس القديم برئاسة يحيى الكومي.
الإسماعيلي يحتل حاليا المركز الـ14 في ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن البنك الأهلي صاحب أول مركز يهبط بصاحبه إلى الدرجة الثانية، لكن بمباراتين أقل للدراويش.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من الدوري المصري.
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