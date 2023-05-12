مؤتمر جواديولا: أتمنى أن يفقد أرسنال النقاط لكنه سيفوز بباقي المباريات

الجمعة، 12 مايو 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

يثق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في أن منافسه أرسنال لن يفقد النقاط خلال الجولات المتبقية من الدوير الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال لجنه السماوي لعب مباراة أقل.

ويلعب مانشستر سيتي ضد إيفرتون يوم الأحد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "سأكون صادقا أتمنى أن يفقد أرسنال نقاط في قادم الجولات، ولكن بكل تأكيد سيفوز أرسنال بباقي المباريات".

وأضاف "ضغط المباريات؟ لم أستطع فهم ذلك ولكن لن أحارب جدولة المباريات. علينا التركيز في مبارياتنا المقبلة".

وعن حالة ناثان آكي كشف "أعتقد أن حالة ناثان آكي تحسنت كثيرا، لكني لا أعرف موقفه من مباراة إيفرتون، لدينا حصة تدريبية خلال الساعات القليلة المقبلة، سنرى ما يمكن أن يحدث".

وعن مواجهة ريال مدريد شدد "لا أريد أن أشتت انتباهي بسبب مباراة ريال مدريد، لدينا وقت. المباراة ضد إيفرتون هي الاولوية حاليا".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق.

وعن تأثر إرلينج هالاند بضغط المباريات أوضح "هالاند قدم مباراة قوية أمام ريال مدريد، ولم يكن بإمكانه فعل ذلك إذا كان مرهقا، أعتقد أنه بحالة جيدة رغم ضغط المباريات".

ويتصدر مانشستر سيتي تريتب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة.

فيما يتواجد إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 32 نقطة.

إيفرتون مانشستر سيتي
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