تساوى مع رونالدو.. رافائيل لياو أفضل لاعب لشهر أبريل في الدوري الإيطالي

حصد البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل من الدوري الإيطالي.

وسيحصد لياو الجائزة قبل مباراة ميلان ضد سامبدوريا في ملعب سان سيرو يوم 20 مايو المقبل.

وحقق لياو الجائزة للمرة الثانية الموسم الجاري بعدما فاز بها في شهر أكتوبر 2022.

وتفوق لياو على لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ولورينزو بيليجريني لاعب وسط روما وسيموني فيردي لاعب هيلاس فيرونا وماتيا زاكاني جناح لاتسيو.

وخاض لياو في أبريل الماضي 5 مباريات بقميص الروسونيري سجل 4 أهداف وصنع هدفا.

⚽ 4 goal 🎯 1 assist Rafael Leao è il vostro @EASPORTSFIFA Player of the Month di Aprile! #FUT #POTM @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/yr2dwhwDpz — Lega Serie A (@SerieA) May 12, 2023

وأصبح لياو أكثر برتغالي فوزا بالجائزة بالتساوي مع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس السابق برصيد جائزتين.

وبات ثاني أكثر لاعب حصدا للجائزة بالتساوي مع كل من هاكان تشالهان أوجلو وبابو جوميز وروسلان مالينفوسكي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وفيكتور أوسيمين.

ويعد الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا أول لاعب والوحيد الذي فاز بالجائزة 3 مرات وجميعها الموسم الجاري.

وبذلك بات في رصيد ميلان 5 جوائز كثاني أكثر فريق بالتساوي مع أتالانتا، فيما يعد نابولي أكثر من فاز لاعبيه بجائزة أفضل لاعب في الشهر من الدوري الإيطالي برصيد 8 جوائز.