مؤتمر أنشيلوتي: فينسيوس الأفضل في العالم.. وتركيزنا منصب على خيتافي

الجمعة، 12 مايو 2023 - 17:03

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن تركيز فريقه منصب على مواجهة خيتافي.

ويلعب ريال مدريد ضد خيتافي غدا السبت ضمن الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: " مباراة الثلاثاء (مانشستر سيتي) ليست الموضوع الذي يدور في أذهاننا اليوم، ولكن لكل مباراة مراحل عديدة. الحديث عن هذه المباراة بشكل مستمر سيُغير التركيز وتركيزنا مُنصب على الفوز غدا.

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وتعادل ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل "مواجهة خيتافي؟ بالنسبة لنا، تتطلب المباريات الفوز بشكل مستمر. غدًا خيتافي سيمنحنا القلق الذي نحتاجه وسيقدمون مباراة جيدة لا أشك في ذلك. أحب طريقة مدربهم في فهم كرة القدم والحياة. نحن أصدقاء. أتمنى له التوفيق".

وشدد " حال الفريق بعد مباراة سيتي؟ جيد جدًا، لدينا بعض الشكوك مع بعض اللاعبين مثل (بنزيما، رودريجو وألابا). عاد سيبايوس وميندي والفريق متحمس للفوز غدًا.

وبسؤاله هل أنشيلوتي وجوارديولا الأفضل في العالم؟ أجاب " لسنا الأفضل، هناك العديد من المدربين الآخرين يؤدون بشكل جيد".

فينسيوس الأفضل

وأجاب أنشيلوتي على سؤال حول فينيسيوس جونيور وقال: " فينيسيوس هو أفضل لاعب في العالم حاليا؟ في هذه اللحظة فينيسيوس، إذا لم يكن الأفضل فنحن نؤمن بذلك. هو يساهم كثيرا وأصبح لاعب حاسم للغاية. يساهم بالأهداف، يساعد الفريق بشكل مستمر.

وتابع "تأثير مباراة الغد على دوري الأبطال؟ اللاعبون الذين لديهم شكوك بشأن مباراة الغد لن يلعبوا. لقد تعافينا بشكل جيد. ولكن سأدخل بتشكيلة متحمسة ومتعطشة للعب.

وعن مستقبل سيبايوس وأسينسيو أوضح " إنه قرار سيتم اتخاذه قريبًا مع النادي. سنرى ما سيحدث".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة.

فيما يتواجد خيتافي في المركز 18 برصيد 34 نقطة.

ريال مدريد خيتافي
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