كرة يد – محمد ممدوح هاشم يعلن رحيله عن دينامو بوخارست

أعلن محمد ممدوح هاشم لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن صفوف فريق دينامو بوخارست الروماني.

وكتب لاعب الزمالك الأسبق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة قائلا: "بعد 4 مواسم مع دينامو، حان الوقت للرحيل".

وواصل "أنا سعيد بالفترة اللي قضيتها مع الفريق واتعلمت منها كتير وهافضل ممتن لكل اللي كانوا معايا وخاضوا معايا التجربة دي".

وأتم "دلوقتي التركيز على تحدي جديد، ربنا يكرمنا فيه، دعواتكم معانا دايما".

ولم يعلن ممدوح هاشم عن وجهته المقبلة.

وسبق لممدوح هاشم اللعب في صفوف كل من الزمالك والجيش القطري ومونبيليه الفرنسي.