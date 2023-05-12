جالتييه: ميسي سيعود أساسيا أمام أجاكسيو

الجمعة، 12 مايو 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

كشف كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان عن عودنه نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشكيل فريقه الأساسي أمام أجاكسيو.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد أجاكسيو غدا السبت ضمن الجولة 35 من منافسات الدوري الفرنسي.

وقال جالتييه في مؤتمر صحفي: " تحدثت مع ميسي لمعرفة أفكاره ووجدته مصمما للغاية على اللعب، سيبدأ أساسيا غدا".

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وكان ليونيل ميسي قد ظهر في تدريبات فريقه يوم الإثنين الماضي لأول مرة منذ أزمة إيقافه.

جريدة ليكيب ذكرت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان قرر إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب رحلة سفر إلى السعودية بدون تصريح من إدارة النادي.

لكن ميسي أصدر بيانا مصورا بالفيديو للاعتذار بعد إيقافه من قبل ناديه.

ونشر حساب النادي على تويتر صورة البرغوث الأرجنتيني في تدريب يوم الاثنين مع تعليق "عاد ليو ميسي إلى التدريبات صباح الاثنين".

ويبدو أن إدارة سان جيرمان في طريقها لرفع العقوبة عن ميسي الذي اعتذر للفريق، وأوضح أسباب ما حدث.

وقال ميسي في فيديو عبر إنستجرام: "كنت أظن أن لدينا يوم عطلة كالعادة بعد المباراة، وكانت هذه الرحلة منظمة سلفا".

وأضاف "لم أتمكن من إلغائها لأني ألغيتها من قبل بالفعل".

وأوضح "أعتذر لزملائي وأنتظر ما يريده النادي فعله معي"..

وكان كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان قد نفى علاقته بإيقاف ميسي مؤكدا أنه قرار داخلي من النادي.

وقال جالتييه: "إيقاف ليو قد أضاف إلى الأداء السيئ الحالي، لا يمكننا الاختباء خلف ذلك".

وأضاف "لا علاقة لي بالقرار، حيث تم إبلاغي به. لا يمكنني القول أننا نحظى بفترة جيدة".

ماذا حدث؟

خسر باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة أمام لوريان، وبعدها سافر ميسي إلى السعودية لأداء عمل ترويجي وفقا للشراكة الموقعة بينه وبين Visit Saudi.

واندلعت احتجاجات جماهيرية عارمة، حيث خسر باريس سان جيرمان 3 من آخر 6 مباريات في الدوري، كما خرج من دوري أبطال أوروبا.

وتظاهر بعض جماهير باريس سان جيرمان أمام منازل بعض اللاعبين، ومن بينهم ميسي.

وأعلن باريس سان جيرمان إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب رحلة سفر بدون تصريح من إدارة النادي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن ميسي لن يشارك في المباريات لمدة أسبوعين.

على أن يُحرَم ميسي من المشاركة في المباريات أو التدرب جماعيًا مع الفريق، وسيُخصَم منه راتب أسبوعين.

ميسي باريس سان جيرمان
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