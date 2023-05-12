توتو سبورت: الهلال يخطط للتعاقد مع فيراتي

يخطط نادي الهلال السعودي للتعاقد مع ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

ويمتد عقد فيراتي مع النادي الباريسي حتى صيف 2026.

وبحسب "توتو سبورت" الإيطالية، فإن الهلال يسعى للتعاقد مع فيراتي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن الهلال سيقدم عرضا رسميا للتعاقد مع فيراتي خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي اهتمام الهلال بضم ماركو فيراتي تزامنا مع رغبة بطل السعودية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيراتي انضم للعملاق الفرنسي قادما من بيسكارا الإيطالي عام 2012.

وارتدى فيراتي قميص باريس سان جيرمان في 412 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وتوج خلالها بـ 29 لقبا.

ومع منتخب إيطاليا توج بلقب يورو 2020 وسجل 3 أهداف دولية في 53 مباراة.